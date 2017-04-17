كشفت مصادر إيرانية عن رسالة سرية من طهران إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بتدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي، ولعقد صفقة مع واشنطن حول اختيار رئيس جديد لإيران.

وصرح الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر في لقاء صحفي مع موقع إيران واير الإخباري المعارض بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي مريض ويحتضر.

وكشف عن رسالة سرية أُرسلت من طهران مباشرةً إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، مضمون الرسالة السرية يتناول معلومات تتعلق بتدهور صحة المرشد الإيراني، وذلك وفقا لموقع “العربية نت”.

وأكد أبو الحسن بني صدر أن الحرس الثوري الإيراني يستعد لإيصال رجل الدين الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي إلى كرسي الرئاسة في إيران.

وبرر الحرس الثوري مشروع ترشيح إبراهيم رئيسي للرئاسة الإيرانية بفوز ترامب، وأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان يفهم لغة روحاني، لكن ترمب لا يفهم لغة الرئيس الإيراني الحالي.

الرسالة السرية الإيرانية طالبت الرئيس الأمريكي الجديد بالتخفيف من وطأة العقوبات على طهران، حتى لا يؤثر ذلك في خيارات المؤسسة الدينية التي قد تتشدد وتختار محافظا متطرفا خليفة لروحاني المحافظ الوسطي حاليا.

ووعدت طهران أن تعاون أو تفهم واشنطن وفق المصادر قد يساهم بوصول خليفة لخامنئي يكون أكثر اعتدالا وقد يلعب دورا مماثلا للدور الذي يلعبه السيستاني في العراق.