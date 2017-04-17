 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 12:01 مساءً
روابط سريعة
طارق العوضي لـ«بكري»: ده أول قلم ليك.. انتظر القادم!
المحامي طارق العوضي

طارق العوضي لـ«بكري»: ده أول قلم ليك.. انتظر القادم!

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:46 م
كتب - أحمد فرهود

قام عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بجمع حملة توقيعات داخل البرلمان، لتقديم ببلغ إلى النائب العام، ضد المحامي الحقوقي، طارق العوضي، بسبب هجوم الأخير على أعضاء المجلس، بعد أزمة جزيرتي “تيران وصنافير”.

ومن ناحيته، وجه العوضي، رسالة إلى بكري، مهدداً إياه بأن القادم سوف يكون أشد بكثير.

وقال العوضي، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين: “ده أول قلم ليك يا بكري مني.. بس لازم تعرف أن اللي جاي حماده تاني خالص، أنت واللي إدالك ملف وقالك أعمل حملة على طارق العوضي”.

وأضاف المحامي الحقوقي: “ده وعد يا بكري ليك.. أنت وهو”.

جدير بالذكر، أن طارق العوضي، يُعد من فريق الدفاع عن “مصرية” تيران وصنافير، والتي نقلت مصر ملكيتهما إلى السعودية، بعد توقيع اتفاقية “ترسيم الحدود” البحرية مع المملكة، العام الماضي.

وتقول الحكومة المصرية، أن الجزيرتين ملك للسعودية في الأساس، وأن مصر كانت تملك حق الإدارة فقط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3