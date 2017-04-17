قام عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بجمع حملة توقيعات داخل البرلمان، لتقديم ببلغ إلى النائب العام، ضد المحامي الحقوقي، طارق العوضي، بسبب هجوم الأخير على أعضاء المجلس، بعد أزمة جزيرتي “تيران وصنافير”.

ومن ناحيته، وجه العوضي، رسالة إلى بكري، مهدداً إياه بأن القادم سوف يكون أشد بكثير.

وقال العوضي، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين: “ده أول قلم ليك يا بكري مني.. بس لازم تعرف أن اللي جاي حماده تاني خالص، أنت واللي إدالك ملف وقالك أعمل حملة على طارق العوضي”.

وأضاف المحامي الحقوقي: “ده وعد يا بكري ليك.. أنت وهو”.

جدير بالذكر، أن طارق العوضي، يُعد من فريق الدفاع عن “مصرية” تيران وصنافير، والتي نقلت مصر ملكيتهما إلى السعودية، بعد توقيع اتفاقية “ترسيم الحدود” البحرية مع المملكة، العام الماضي.

وتقول الحكومة المصرية، أن الجزيرتين ملك للسعودية في الأساس، وأن مصر كانت تملك حق الإدارة فقط.