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وزير الري يعقد اجتماعاً لقيادات الوزارة وممثلي بعض الوزارات
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

وزير الري يعقد اجتماعاً لقيادات الوزارة وممثلي بعض الوزارات

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:43 م
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا ضم قيادات الوزارة وعددا من ممثلي وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وقطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بالإضافة إلى ممثل عن البنك المركزي وممثلين عن شركات الأعلاف والزيوت .
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تفعيل سبل التعاون مع الوزارات المعنية بهدف الحفاظ على نقطة المياه من الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل الصيفية البديلة لتلك المحاصيل الشرهة الاستهلاك للمياه خاصة المحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها محصول الذرة.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تفعيل آليات زراعة الذرة لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتي من الأعلاف والزيوت وتعظيم العائد من وحدة المياه.

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