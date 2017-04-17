تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا بشأن جهود الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية في مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وذكر التقرير أن الوزارة ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل قامت منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن بإزالة 6793 حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت: محافظة القاهرة 307 إزالات – محافظة الجيزة 460- محافظة القليوبية 422- محافظة الغربية 995 – محافظة المنوفية 236- محافظة البحيرة 714- محافظة كفر الشيخ 342- محافظة الدقهلية 787- محافظة دمباط 665- محافظة بني سويف 252- محافظة المنيا 659- محافظة أسيوط 231- محافظة سوهاج 233- محافظة قنا 131- محافظة الأقصر 204- محافظة اسوان 137.

من جانبه، أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية بالمحافظات وتتم الأعمال في ظل التعاون المثمر مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة .. حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015 (20690) حالة تعد تم تنفيذها.

كما أشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات ، والتي بدأت فعالياتها منذ يوم السبت 11/ 3 /2017 ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 3564 إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة 15 مخالفة بمحافظة أسوان ، و220 إزالة بمحافظة قنا ، و66 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 48 إزالة بمحافظة أسيوط و51 إزالة في محافظة بني سويف ، و235 إزالة بمحافظة المنيا و 548 إزالة بمحافظة الفيوم و42 إزالة بمحافظة الجيزة و517 إزالة بمحافظة الإسماعيلية .. إضافة إلى 134 إزالة بمحافظة دمياط ، 391 إزالة بمحافظة الشرقية ، وأيضا 209 إزالات بمحافظة الدقهلية .. إلى جانب 137 إزالة بمحافظة القليوبية و258 إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 74 إزالة بمحافظة الغربية علاوة على 50 إزالات بمحافظة كفر الشيخ ، وأيضا 288 إزالة بمحافظة الإسكندرية ، و281 إزالة بمحافظة البحيرة .

في ذات السياق، قال المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري إن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه (51000) إزالة طبقا للقانون 12 لسنة 1984، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

كما قام قطاع الري أيضا منذ بدء الحملة القومية بحسم ورد الشىء لأصله ل 7582 مخالفة طبقا لقانون حماية المجاري المائية من التلوث.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 19187 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية ، حيث تم تنفيذ 4779 إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا كما تم تنفيذ 120 إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك 3028 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا ،بالإضافة إلى 1803 إزالات بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ 3306) إزالات بإقليم مصر الوسطى , إلى جانب تنفيذ 6151 إزالة بإقليم مصر العليا.

وأضاف الدكتور عصام خليفة أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.