أحال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي طبيبين بمستشفى الجمالية المركزي للتحقيق، ونقلهما الى مستشفى المطرية عقب ثبوت تغيبهما عن العمل ووصول سيدة إلى المستشفى للولادة وعدم وجود أطباء نساء وتوليد بداخلها.

يأتي هذا القرار في أعقاب ما تم تداوله بعدد من المواقع الإلكترونية بشأن قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية بالتحفظ على جثة جنين عقب ورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من أحد المواطنين ومقيم بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية ضد مستشفى الجمالية المركزي لعدم وجود طبيب نساء وتوليد بها حال توجهه وزوجته للمستشفى بعد شعورها بآلام الولادة، وتبين عدم وجود أطباء نساء وتوليد بالمستشفى؛ ما أدى لتدهور حالتها ووفاة الجنين، حسبما ذكر زوج المريضة.

وقال المحافظ إنه علم بالواقعة يوم الجمعة الماضية، وتم إبلاغ وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي وتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وكيل مديرية الصحة الدكتور هشام مسعود والدكتور على عبدالكريم مدير الطب العلاجي وباحث من الشئون القانونية بمديرية الصحة والانتقال للمستشفى وإجراء تحقيق عاجل، وتبين قيام الطبيبين (طبيب نساء مقيم والطبيب المساعد للإخصائي) بترك “النوبتجية”، واتخاذ قرار بنقلهما إلى مستشفى المطرية.

وأشار المحافظ الى أن التحقيقات التي أجرتها مديرية الصحة أثبتت قيام مدير المستشفى بإبلاغ مأمور مركز شرطة الجمالية بالواقعة لتغيب الطبيبين، وتم إجراء الكشف على الحالة بواسطة رئيس قسم النساء وعمل التقرير الطبي من خلاله الذي أثبت أن الولادة كانت طبيعية وعمر الجنين 34 أسبوعا وتوفي داخل بطن والدته قبل الولادة.

وشدد المحافظ على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين والحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم كل أنواع الرعاية والعلاج للمرضى، مشيرا إلى أن الأهم من العلاج هو حسن الاستقبال والمعاملة فهي جزء رئيسي من العلاج.