قال الكاتب الإسرائيلي “عيران ليرمان”، إن التنظيمات الإرهابية نجحت في تضييق الفجوة التي برزت في الأشهر الأخيرة بين المملكة العربية السعودية ومصر.

وأضاف “ليران” وهو أحد كبار الباحثين في مركز “بيجن-السادات” للدراسات الإستراتيجية في إسرائيل، في مقال نشر في موقع “يسرائيل ديفينس” العبري، أن الهدف الواضح من الهجوم على الكنيستين في مصر هو “دق إسفين” بين المسيحيين والمسلمين، موضحًا أن إجراءات الدولة تبعث برسالة للأقباط مفادها أنه رغم الأحداث فإن أمنكم ضمن أولوياتنا.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية نجحت في تضييق الفجوة التي برزت في الأشهر الأخيرة بين المملكة العربية السعودية ومصر، في إشارة إلى الاتحاد بين الدولتين للقضاء على تلك التنظيمات.

ولفت إلى أن القضاء على الإرهاب لا يعتمد في نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوة العسكرية فقط، وإنما هو في حاجة إلى أدوات قانونية واقتصادية وتعليمية لمواجهة الأفكار العميقة وهو ما يطلق عليه تجديد الخطاب الديني.