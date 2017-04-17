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الفريق حجازي يلتقي رئيس هيئة التفتيش العسكري الكويتىي
رئيس الأركان الفريق محمود حجازي يشهد أنشطة رئيسية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا‎

الفريق حجازي يلتقي رئيس هيئة التفتيش العسكري الكويتىي

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:31 م
أ ش أ

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء الركن محمد أحمد الخضر رئيس هيئة التفتيش العسكرى الكويتى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .
وتناول اللقاء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة .
وأكد رئيس الأركان على عمق العلاقات الإستراتيجية التى تجمع مصر بأشقائها والتنسيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات على نحو يدعم ركائز الأمن القومى المصرى والعربى فى كافة المجالات .
ومن جانبه، أشاد اللواء الركن محمد أحمد الخضر بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين وأهمية التعاون المشترك فى الحرب ضد الإرهاب .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

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