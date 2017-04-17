موانئ البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيعالإثنين، 17 ابريل 2017 11:29 م
قال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ الثلاثة التابعة لمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، حيث تم تكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني.
وأكد يوسف انتظام الحركة الملاحية بموانئ الهيئة وانتظام سير العمل ووصول وسفر الركاب وكذلك أعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الموانئ، مشيرًا إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة ####(TAKESHTO)#### وعلى متنها 24 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا، والسفينة (الحرية) وعلى متنها 40 شاحنة و8 ركاب، فيما تغادر العبارة (مسرة) وعلى متنها 259 راكبًا و14 شاحنة و5 سيارات.
وأضاف أن ميناء نويبع يستقبل اليوم العبارة (ايلة) وعلى متنها 579 راكبًا منهم 370 معتمرًا و8 أتوبيسات عمرة وسيارة، والسفينة (بريدج) وعلى متنها 12 برادا و5 تريلات، أما ميناء الغردقة فيستقبل العبارة (الرياض) وعلى متنها 314 راكبًا و35 سيارة.
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