أكد مدير أمن السويس اللواء دكتور مصطفي شحاته، اليوم الاثنين، أنه تم تأمين جميع المنشآت الفندقية تأمينًا كاملًا، ويوجد تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لتأمين احتفالات المواطنين بيوم شم النسيم بالعين السخنة.

وأشار مدير أمن السويس إلى أنه تفقد جميع الطرق بالعين السخنة واستعدادات الطرق ونقاط الإسعاف، وتم تأمين جميع الحفلات الفنية في القرى السياحية بالعين السخنة بالسويس.