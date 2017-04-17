رفض البرتغالى إيناسيو المدير الفنى لنادى الزمالك، الإدلاء بتصريحات صحفية للإعلام البرتغالى، عقب أحداث مباراة فريقه أمام مصر المقاصة.

ورفض نادى الزمالك خوض مباراته أمام مصر المقاصة بالأسبوع الـ22 للدورى، والتى كان مقرر لها مساء أمس الأحد بملعب بتروسبورت، لكن توجه النادى الفيومى للملعب ولم يحضر الأبيض ليتم إلغاء المباراة من جانب الحكم محمد فاروق عقب انتظاره 20 دقيقة لحضور الزمالك، وفقا للائحة لكن لم يحدث ليقرر إلغاء اللقاء.

وتلقى إيناسيو اتصالات من بعض وسائل الإعلام البرتغالية للحصول على تعليقه بخصوص مباراة الزمالك والمقاصة، لكنه أخطرهم باتخاذ مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور قرارا بعدم الإدلاء بتصريحات صحفية.