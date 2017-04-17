 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 12:16 مساءً
روابط سريعة
انقلاب سيارة محملة بـ«غاز كيميائي» سام في أمريكا
احتجاجات في بالتيمور ضد الشرطة الامريكية

انقلاب سيارة محملة بـ«غاز كيميائي» سام في أمريكا

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:24 م

انقلبت سيارة محملة بغاز كيميائي سام، في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وعلى الفور، قامت الشرطة الأمريكية بإغلاق المنطقة، لمدة 6 ساعات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3