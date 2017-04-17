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إحالة رئيسة كوريا الجنوبية «المعزولة» إلى المحكمة الجنائية
رئيسة كوريا الجنوبية بارك جيون هاي

إحالة رئيسة كوريا الجنوبية «المعزولة» إلى المحكمة الجنائية

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:26 م
أ ش أ

أعلن مكتب الإدعاء العام فى كوريا الجنوبية توجيه الاتهام لرئيسة البلاد السابقة بارك جيون هاى على خلفية تورطها فى فضيحة فساد، وإحالة قضيتها الى محكمة جنائية لمحاكمتها.
وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية ان مكتب الإدعاء العام فى سول اصدر اليوم الاثنين لائحة الاتهام الخاصة ببارك.
ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة بارك الجنائية خلال الأسابيع المقبلة، وستظل رهن الاحتجاز خلال إجراءات المحكمة التى قد تستغرق ستة أشهر.
وكانت بارك قد اعتقلت الشهر الماضى للتحقيق معها فى اتهامات تتعلق بتقاضى رشوة وسوء استخدام السلطة والابتزاز وتسريب أسرار الحكومة فى الفضيحة المتعلقة بالتواطؤ مع شريكتها وصديقتها تشوى سون سيل.
وقد عزل البرلمان فى ديسمبر الماضى بارك من منصبها بتهمة التواطؤ مع تشوى لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونج والسماح لصديقتها بالتدخل فى شئون الدولة .. وفقدت بارك الحصانة التى كانت تحميها من الملاحقة الجنائية بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار البرلمان بعزلها.

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