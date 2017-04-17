مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالمالإثنين، 17 ابريل 2017 11:20 م
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه الأن، ولن يكون المشهد المالى استثنائى فيه.
وأشار تقرير “برايتس ووتر هاوس” من أكبر شركات الخدمات المهية بالعالم، والذى يتقصى أكبر قوى اقتصادية بجميع أنحاء العالم خلال 33 عاما، بعنوان “نظرة طويلة: كيف سيغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050؟”.
وقامت الشركة بتصنيف 32 دولة من خلال الناتج المحلي الإجمالي المتوقع (تعادل القوة الشرائية)، التى تحدد حجم الإنتاج الاقتصادى ومستويات المعيشة بين البلدان.
وصنّف التقرير الصين بالمركز الأول بناتج محلى 58.499 تريليون دولار، تليها الهند 44.102 تريليون، ثم الولايات المتحدة 34.102 تريليون دولار، وأندونيسيا 10.502 تريليون دولار، بينما حلّت مصر فى المركز الـ15 بالتصنيف بناتج محلى 4.333 تريليون دولار.
وجائت السعودية فى المركز الـ13 بناتج محلى 4.348 تريليون دولار، وتركيا الـ11 بناتج 5.184 تريليون دولار.
وتصاعدت الدول الأسيوية بالتصنيف على حساب أوروبا، فجائت ألمانيا فى الترتيب الـ9، وبريطانيا بالمركز الـ10، وفرنسا الـ12، وإيطاليا الـ21، وإسبانيا الـ26، وهولندا الـ32، بينما حلت روسيا بالمركز الـ6، أما الهند بالمركز الثانى، وأندونيسا فى الـ4، واليابان الـ5، وباكستان الـ16.
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