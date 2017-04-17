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اجتماع ثلاثي بين موسكو وأمريكا والأمم المتحدة حول سوريا
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

اجتماع ثلاثي بين موسكو وأمريكا والأمم المتحدة حول سوريا

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:20 م
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أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه سيعقد اجتماعًا ثلاثيًا بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف، لبحث الأزمة السورية.

جاء ذلك بحسبما أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم الإثنين.

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