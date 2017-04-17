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«الإسعاف»: تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الأعياد
احمد الانصاري، رئيس هيئة الاسعاف

«الإسعاف»: تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الأعياد

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:17 م

قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنهم رفعوا درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى استعداد لأعياد شم النسيم، فضلا عن تفعيل غرفة العمليات المركزية بكل المحافظات.

وأشار “الأنصاري”، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إلى أنهم عملوا على زيادة سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات كالحدائق، والمتنزهات العامة، والطرق السريعة.

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