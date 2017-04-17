تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والتعامل بها فى السوق السوداء.

وردت معومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام ” أحمد.ر”يعمل بإحدى الدول العربية و”أسامة.م”مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير و”حجاج . م”حاصل على دبلوم، وجميعهم مقيمون في جرجا بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصرين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبى شرائها ومن بينهم المتهم الثانى الذى يقوم بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث الذى اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقاً للفحص المستندى قرابة أربعة ملايين جنيه مصرى والحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة.