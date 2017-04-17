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حديقة الأورمان: تضاعف إقبال الزائرين هذا العام
حديقة الأورمان

حديقة الأورمان: تضاعف إقبال الزائرين هذا العام

الإثنين، 17 ابريل 2017 11:10 م

قال الدكتور سيد حسين، مدير عام حديقة الأورمان، إن الحديقة فتحت أبوابها منذ الساعات الأولى للصباح حتى الساعة العاشرة مساء لاستقبال الزوار والعائلات، مشيرا إلى أن الحديقة نباتية تاريخية وعلمية تخدم قطاعا كبيرا من الباحثين وقسم العقاقير في كلية الصيدلة.

وأضاف “حسين” خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، على قناة “صدى البلد”، اليوم الاثنين، أن الحديقة أنشأها الخديو اسماعيل لخدمة الأسرة المالكة، وتم فصلها عن حديقة الحيوان عند إنشاء كوبري الجامعة.

وأشار إلى أن سعر تذكرة دخول الحديقة جنيه واحد فقط، وإعفاء الأطفال حتى سن 6 سنوات من دفع التذكرة، لافتا إلى أن إقبال المواطنين على الحديقة تضاعف هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

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