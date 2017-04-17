نطلق وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس في جولة شرق أوسطية غدا للقاء قادة عرب وافارقة، فضلا عن لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين كبارٍ آخرين.

ويلقي موقع «نورمانجيي ستار» الامريكي الضوء على زيارة الوزير الامريكي للمنطقة، وفق تقرير نشره اليوم الاثنين، وتحديدا إلى مصر والتي يصلها بعد غد الأربعاء 19 ابريل.

ويركز الموقع الامريكي على غرض «ماتيس» من زيارة مصر بعد المملكة العربية السعودية والتي من المقرر ان يصلها غدا؛ مؤكدا أن وزير الدفاع الأمريكي يستهدف بحث قضايا الأمن الاقليمي مع مصر، بالإضافة إلى المشاركة في مراسم وضع أكاليل من الزهور على نصب الجندي المجهول تكريما للجنود المصريين.

واشار الموقع إلى بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الأسبوع الماضي، إلى أن زيارة «ماتيس» هى جزء من جولة فى دول إفريقيا والشرق الاوسط؛ تهدف إلى إعادة تأكيد التحالفات العسكرية الرئيسية فى الولايات المتحدة ومشاركة الحلفاء الاستراتيجيين فى المنطقة، ومناقشة الجهود التعاونية؛ لمواجهة الانشطة المزعزعة للاستقرار وهزيمة المنظمات الارهابية المتطرفة.

واكد الموقع الامريكي ان مصر تسعى الى توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وذكر بيان صادر عن البنتاجون ان جيم ماتيس سيزور خلال جولته إلى الشرق الأوسط إلى جانب السعودية ومصر، إسرائيل وقطر وجيبوتى.

وفي المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، يركز «ماتيس» على ضرورة استكمال العلاقة المعلقة بينه وبين كبار مسؤولي الأمن الوطني في المملكة.

وسيتوقف أيضا الوزير الأمريكي في قطر، وينهي جولته في جيبوتي.

وتأتي زيارته وسط تصاعد التوترات مع الاتحاد الروسي في أعقاب الضربة العسكرية الأمريكية على قاعدة جوية سورية؛ ردا على هجوم يشتبه في أنه بأسلحة كيماوية، يوم 4 ابريل ادى الى مصرع اكثر من 70 شخصا.

وكانت حصيلة الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة عسكرية في سوريا هو تدمير نحو 20 طائرة مقاتلة سورية فى مطار «الشعيرات» حسبما ذكر موقع «نورمانجيي ستار» في حين ذكرت مواقع امريكية اخرى ان الضربة الصاروخية لم تسفر إلا عن تدمير نحو 9 طائرات من طراز ميج فقط، بفعل إطلاق مدمرات الصواريخ الموجهة من البحرية الامريكية «يو اس اس بورتر» ومروحيات «يو اس اس روس» 59 صاروخا من طراز «توماهوك» من البحر المتوسط.