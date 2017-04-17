باكستان تحث الولايات المتحدة على لعب دور فى تسوية قضية كشميرالإثنين، 17 ابريل 2017 10:39 ص
حثت باكستان الولايات المتحدة الأمريكية على العمل لنزع فتيل التوتر بين نيودلهى واسلام آباد حول قضية كشمير التى يرجع تاريخها الى عقود، لاسيما أنها تتمتع بعلاقات طيبة مع كلا البلدين.
وقالت مليحة لودهى سفيرة باكستان لدى الامم المتحدة - فى تصريح نقلته قناة “جيو” الباكستانية اليوم الاثنين - إن الولايات المتحدة يمكنها لعب دور فى نزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان حول قضية كشمير، وأن مثل هذا الدور يتطلب سياسة اكثر توازنا من جانب واشنطن.
واضافت “أن حدة التوتر بين باكستان والهند بشأن هذه القضية تتصاعد والوضع خطير، ما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين، الأمر الذى يتطلب تدخل طرف ما لتجنب اندلاع أزمة جديدة، ونعتقد أن الولايات المتحدة هى أفضل من يقوم بذلك”.
وأعربت السفيرة عن اسفها للتوترات المستمرة بين الهند وباكستان، مؤكدة ضرورة اجراء حوار لحل قضية كشمير وغيرها من القضايا بين البلدين.
ومضت تقول “من المهم ان تجلس باكستان والهند وتتوصلان الى تسوية سلمية لهذه القضية للسماح للشعب بالتمتع بثمار السلام”.
على صعيد آخر، حثت لودهى الولايات المتحدة على العمل بشكل استباقى على تحقيق “سلام فى أفغانستان يقوم على التفاوض”، وقالت :”يجب ان ننتهج سبل التفاوض من أجل تحقيق السلام فى أفغانستان، وهو ما تؤيده الامم المتحدة والمجتمع الدولى برمته، وأعلم ان الولايات المتحدة أعلنت تأييدها لهذا الهدف فى الماضى لكن هذا قد لا يكون كافيا، يجب أن تشارك بشكل استباقى من أجل تحقيق هذا الهدف”.
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