وزير الزراعة يتوجه إلى الرباط للمشاركة في اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار الزراعيالإثنين، 17 ابريل 2017 10:36 ص
غادر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة اليوم متوجها إلى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار الزراعي، بصفته محافظا لمصر لدى الهيئة.
وقال البنا — في تصريحات له قبيل مغادرته البلاد — إن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات العربية المالية المشتركة، بمشاركة وزراء المالية والزراعة في الدول الأعضاء المساهمين، حيث تعتبر مصر من الدول المساهمة في رأس مال الهيئة.
وأوضح أنه سيتم على هامش الاجتماعات مناقشة تدفق استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، للمشاركة في المشروعات الزراعية في مصر، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا انتخاب 4 مقاعد للأعضاء الذين تقل مساهمتهم عن 10% من رأس مال الهيئة.
وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الدول العربية الأعضاء، وتحسين مناخ الاستثمار فيها، مشيرا إلى انها ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعميق الصلات والروابط فيما بينها.
وقال الوزير إن الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين الدول العربية وتحقيق تنمية زراعية مشتركة فيها، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الزراعية القائمة على الشراكة العربية، وذلك من خلال انشاء شركات زراعية تعنى بالتجارة البينية العربية للسلع الغذائية وتقليل الفجوة الغذائية، خاصة وان الدول العربية تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
إصابة 9 إثر إطلاق نار في قاعة احتفالات بولاية أوهايو
قالت الشرطة الأمريكية إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية اليوم الأحد في قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو وإن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمهددة ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الحوثيون يُكثفون إجراءات القمع في مناطق سيطرتهم باليمن
يعتزم المتمردون الحوثيون فرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وغرب اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وفق وكالة الأنباء سبأ الموالية لهم الأحد. وقالت ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:22 GMT
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT
-
محافظة القاهرة مستعدة لشم النسيم.. وغرفة عمليات على مدار الساعة
أصدرت محافظة القاهرة، تقريرا حول أهم استعدادتها لاستقبال شم النسيم، وأعياد الأقباط، وأهمها تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف ...Sun, 16 Apr 2017 14:22:24 GMT
-
أوبر تسجل خسارة في 2016 رغم نمو أنشطتها - محيط
كشفت شركة أوبر الأمريكية لخدمات الأجرة نتائجها المالية لسنة 2016 والتي تظهر رقم أعمال قدره 6.5 مليار دولار، وخسارة بمقدار 2.8 مليار دولار. وأوبر ليست…Sun, 16 Apr 2017 14:12:22 GMT
-
"قطار المفاجآت" ينطلق غداً.. والتذكرة بين 10 و15 جنيها
وأوضح مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تذكرة قطار المفاجآت “ذهاب وعودة” تتراوح بين 10 جنيهات للطفل و15 جنيهًا للأفراد “البالغين”، مشيرًا إلى انطلاق القطار ...Sun, 16 Apr 2017 13:26:15 GMT