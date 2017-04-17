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الإثنين 17 ابريل 2017 10:31 صباحاً
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رئيس مدينة القناطر: توفير أتوبيسات لنقل الزائرين من التحرير والعتبة
عيد الفطر حدائق القناطر الخيرية

رئيس مدينة القناطر: توفير أتوبيسات لنقل الزائرين من التحرير والعتبة

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:31 ص

أكد رجب عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية،أن المدينة استعدت جيدا لاستقبال المصريين في أعياد شم النسيم،لافتا إلى أنه تم توفير 7 أتوبيسات من القناطر للتحرير والعتبة لنقل الزائرين.

وناشد خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “صباح البلد”، على قناة “صدى البلد”، اليوم الاثنين، الزوار الحفاظ على نظافة المكان، وعدم ترك الفضلات مكانها.

من جانبه قال مختار شداد، نوه رئيس مركز ومدينة القناطر، إنه تم تجهيز مستشفى القناطر المركزي في حال وجود أي طوارئ.

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