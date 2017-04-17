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الإثنين 17 ابريل 2017 10:33 صباحاً
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المقاصة يطوى صفحة إلغاء مباراة الزمالك ويستعد لمواجهة دجلة
المقاصة

المقاصة يطوى صفحة إلغاء مباراة الزمالك ويستعد لمواجهة دجلة

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:33 ص
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قرر الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، طى صفحة إلغاء مباراته أمام الزمالك، وبدأ الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض فريق المقاصة تدريباته الجماعية بشكل طبيعى فى الثانية ظهر اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تكون التدريبات موحدة لجميع اللاعبين نظراً لعدم خوض اللاعبين الأساسيين مباراة الزمالك التى تم إلغاؤها.

وألغى الحكم محمد فاروق مباراة الزمالك والمقاصة التى كان من المقرر أقامتها فى السابعة مساء اليوم الأحد على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، نظراً لانسحاب الأبيض.

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