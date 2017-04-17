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تواجد أمني مكثف أمام المتنزهات والحدائق
عناصر من الشرطة المصرية

تواجد أمني مكثف أمام المتنزهات والحدائق

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:25 ص

بدأت قوات الأمن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فى الانتشار بمحاور وميادين القاهرة، تنفيذا لخطة وزارة الداخلية فى تأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية والمنتزهات والحدائق بجميع محافظات الجمهورية بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

وأكد مصدر أمني مسئول أن الوزارة أعلنت حالة الاستنفار القصوى بجميع قطاعات الوزارة، استعدادا لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية فى ذلك اليوم تحسبا لوقوع أى أعمال تخريبية بكل قوة وحزم وفقا للقانون، فضلا عن إلغاء راحات الضباط ووضع خطة محكمة لمواجهة مثيرى الشغب أثناء احتفالات المصريين.

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