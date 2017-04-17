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«الداخلية»: إلغاء إجازات «أفراد الشرطة» لتأمين الأعياد
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

«الداخلية»: إلغاء إجازات «أفراد الشرطة» لتأمين الأعياد

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:23 ص

رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد للقصوى لتأمين احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم منذ ساعات الصباح الأولى.

وأكد مصدر أمنى مسئول أن الوزارة ألغت جميع الراحات والإجازات للضباط، مشيرا إلي أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، شدد على جميع قيادات الوزراة بتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين دور العبادة والحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما والمراكز التجارية، وعدم السماح بالتراخى من قبل أى فرد فى هيئة الشرطة والمرور الدورى على الخدمات المعنية بالتأمين للتأكد من تنفيذ الخطة على أكمل وجه وعدم التقصير.

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