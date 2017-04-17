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ننشر «استعدادات المترو» في أعياد شم النسيم
كثافة امنية بمحطة مترو الشهداء - كثافة امنية بمحطة مترو الشهداء 10

ننشر «استعدادات المترو» في أعياد شم النسيم

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:27 ص
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قال عوض فتحي، رئيس محطة مترو الشهداء، إن مرفق مترو الأنفاق، مستعد لاستقبال الركاب 24 ساعة، سواء في فترة الأعياد أو الأيام العادية، مشيرًا إلى أن كل محطة مترو مركزية، بها قيادة كبيرة لضبط حركة القطارات، حيث أن فترة تقاطر القطارات نحو 3 دقائق ونصف.

أشار “فتحي” - خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر فضائية “on live”، اليوم الإثنين - إلى أن هناك تنسيق بين مترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات، لافتا إلى ان هناك شرطة نسائية داخل عربات السيدات.

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