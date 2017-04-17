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اكتشاف «خطط إرهابية» تستهدف مرشحي الرئاسة الفرنسية
المرشحون للانتخابات الفرنسية‎

اكتشاف «خطط إرهابية» تستهدف مرشحي الرئاسة الفرنسية

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:16 ص

تلقى كل مرشحى انتخابات الرئاسة الفرنسية، رسائل تحذيرية وزعتها عليهم الأجهزة الأمنية، تهيب بهم توخى الحيطة والحذر، واتخاذ أشد التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، وفقاً لما أوردته قناة روسيا اليوم الروسية نقلا عن مصادر أمنية.

وكشفت الاستخبارات الفرنسية، عن مساعٍ للإرهابيين ترمى لشن اعتداءات مباشرة على مرشحى الانتخابات الرئاسية، أو استهداف مقراتهم الانتخابية، فيما تؤكد إدارة الأمن الداخلى أن “النوايا الإرهابية جدية وأخطارها محدقة”.

من جانبها، بدأت النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، التحرى حول صحة التهديدات، وتبنت إجراءات أمنية إضافية لتعزيز حماية المرشحين، وتجدير الإشارة إلى أن انتخابات الرئاسة الفرنسية ستجرى على مرحلتين، الأولى فى 23 أبريل الجارى، والثانية فى 7 مايو المقبل.

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