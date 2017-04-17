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التعليم تؤكد مجدداً عدم قانونية حافز مديري ونظار المدارس
وزارة التربية والتعليم في مصر

التعليم تؤكد مجدداً عدم قانونية حافز مديري ونظار المدارس

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:28 ص
أ ش أ

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما أثير حول الكتاب الدورى الصادر برقم (8) بتاريخ 11 أبريل 2017 بشأن استرداد حافز مديرى ونظار المدارس بواقع 150 جنيها شهريًا كانت تُصرف لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن هذا الكتاب الدورى هو تأكيد لما سبق، وأنه صدر من الوزارة عام 2010، والمتضمن عدم قانونية صرف هذا الحافز، مع وجوب استرداد ما سبق صرفه، طبقًا لفتوى الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية.
وتضمن البيان أنه يجرى التنسيق مع الإدارة المذكورة حيال دراسة مدى إمكانية التجاوز عن استرداد ما تم صرفه، وإرجاء الاسترداد لتلك المبالغ لحين الانتهاء من دراسة الموضوع فى ضوء القوانين واللوائح المالية المنظمة فى هذا الشأن؛ وذلك حرصًا من الوزارة على جموع المديرين.

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