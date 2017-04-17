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حديقة الحيوان: زيادة 40% في عدد الحيوانات عن العام السابق
محيط ترصد زائري حديقة الحيوان بثالث ايام العيد(تصوير:محمد محسن) - محيط ترصد زائري حديقة الحيوان بثال

حديقة الحيوان: زيادة 40% في عدد الحيوانات عن العام السابق

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:06 ص

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة حديقة الحيوان، إنهم نفذوا خطة إكثار للحيوانات بالحديقة، حيث اهتموا بالتغذية، واوجدوا بيئة مماثلة للبيئة الرئيسية للحيوان حتى يتكاثر ويتزاوج، منوهًا بأن هناك زيادة في الحيوانات العام السابق تصل إلى 40% من إجمالي عدد الحيوانات، مع وجود قطعان زادت بنسبة 100%.

وأشار “رجائي” - خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر فضائية “on live”، اليوم الإثنين - إلى أن هناك حيوانات جديدة دخلت للحديقة مثل الدب الروسي، المها العربي، الفنك المصري.

أكد أن هناك تنسيق كبير مع مديرية أمن الجيزة في عملية التأمين، حيث تواجد أمني كبير داخل الحديقة، فضلا عن وجود شركة آمن خاصة.

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