لقي 8 مدنيين مصرعهم فيما أصيب آخرون جراء غارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي الدولي على بلدة السكرية قرب مدينة البوكمال، بريف دير الزور الشرقي بسوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” اليوم الأثنين عن وسائل إعلام سورية قولها إن الغارة استهدفت منزلا لنازحين قادمين من مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل 8 من عائلة واحدة على الفور، وإصابة عدد آخر من المدنيين .

من جانب آخر ، لقي عدد من المدنيين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف مدفعي مكثف لتنظيم داعش على حي هرابش المحاصر في البوكمال والذي يخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية.

وكانت مصادر إعلامية سورية قد أفادت بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت عمليات إنزال جوي في ريف دير الزور شرق سوريا قرب محطة (تي 2) جنوب مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي يعتقد أنها استهدفت نقاط إمداد ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش”.

وأضاف المصدر أن طائرات التحالف قامت بعدة عمليات إنزال أيضا في بادية مدن (الميادين والبوكمال وغرانيج) في ريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق متصل ، قالت مصادر محلية في دير الزور إن تنظيم داعش قد ارسل تعزيزات عسكرية إلى حقول نفط الكوينكو والجفرة والتنك في ريف دير الزور الشرقي، كما قام بنصب عشرات الحواجز في مدن الميادين والشعيطات والبوكمال ومحيطها بعد انتشار أنباء الإنزال الجوي الذي قامت به طائرات التحالف”.