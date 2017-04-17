التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بمورتن لانجشولدت المدير الاقليمى لشركة سكاتك سولار النرويجية، حيث من المنتظر أن تضخ الشركة 500 مليون دولار استثمارات فى أكتوبر المقبل.

وأوضح المدير الإقليمى لـ”كاتك سولار النرويجية”، أن الشركة مع عدد من المستثمرين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يعتزمون ضخ 3 مليارات دولار استثمارات فى مصر، ضمن برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية، كما من المنتظر أن تضخ الشركة 500 مليون دولار فى أكتوبر المقبل، وإنشاء 40 محطة طاقة شمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، بقوة 1800 ميجاوات.

ورحبت الوزيرة، باستثمارات الشركة النرويجية فى مصر خاصة فى مجال الطاقة الشمسية، مشيرة إلى اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الشمسية و إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان إستدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22 % من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، مؤكدة أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة.

وذكر المدير الإقليمى للشركة، أن مصر تمتلك موارد متميزة للطاقة الشمسية، كما لديها امكانيات كبيرة لطاقة الرياح، وهو ما يجعل الشركة تسعى لضخ استثمارات فى مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وعلى جانب آخر، توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين 17 ابريل 2017م، إلى العاصمة المغربية “الرباط” على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية، والتى تنعقد حتى الثلاثاء.

وتشهد الاجتماعات، مجموعة من الفعاليات تشمل الجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئات المالية العربية والاجتماع السنوى السادس والأربعين لمجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى واجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس مساهمى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوى الثانى والأربعين لمجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا والاجتماع السنوى الأربعين لمجلس محافظى صندوق النقد العربى والاجتماع السنوى الواحد والأربعين لمجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.

وقالت سحر نصر، إن اجتماعات العام الحالى تحظى بأهمية كبيرة فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التى تمر بها المنطقة العربية، مشيدة بالدور التنموى الذى تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية فى تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية بصفة عامة فى جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وحكومات الدول النامية فى ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسّرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول.

وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستعقد على هامش الاجتماعات السنوية لقاءات مع كل عدد من الصناديق العربية، وذلك للتباحث حول سير التعاون بين مصر وبين هذه المؤسسات المالية الهامة، التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى لدعم مؤشرات النمو الاقتصادى والاجتماعى، اضافة مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا، وعدد من الشركات المغربية الراغبة فى الاستثمار فى مصر.