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«رضيع إرهابي» على لائحة المطلوبين في الولايات المتحدة
رضيع طفل

«رضيع إرهابي» على لائحة المطلوبين في الولايات المتحدة

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:57 ص

ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن السفارة الأمريكية فى لندن استدعت رضيعا فى شهره الثالث، وذلك بسبب الإشتباه به على أنه إرهابى.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الصحيفة أن سبب استدعاء الطفل الرضيع، هو خطأ ارتكبه جد الرضيع المذكور الذى قام بإملاء الاستمارة المتعلقة بالمعلومات للحصول على تأشيرة بشكل خاطئ عن الرضيع.

والخطأ الأبرز من الجد كان من خلال وضع علامة فى مربع يسأل الشخص عن أنشطته الإرهابية والتجسسية والتخريبية.

يذكر أن جد الطفل قد املأ استمارة للطفل الرضيع للحصول على تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكون الطفل عاجز وغير بالغ فقام الجد بهذه المهمة وارتكب الخطأ الذى جعل السفارة الأمريكية فى بريطانيا من رفض طلبه واستدعاء الرضيع.

والملفت فى الأمر أن جد الرضيع لم يعلم بالأمر إلا بعد رفض السفارة الأمريكية طلب إعطاء التأشيرة للرضيع واستدعائه.

وعلق الجد على الحادثة مستغربا: ” كيف لطفل فى أشهره الأولى أن يكون مؤذيا لأى إنسان” أو أن يمارس نشاطا إرهابيا”.

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