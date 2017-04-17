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مصادر سورية: مقتل 20 جندياً من قوات النظام في اشتباكات شرقي دمشق
قوات سوريا الديمقراطية ‎

مصادر سورية: مقتل 20 جندياً من قوات النظام في اشتباكات شرقي دمشق

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:00 ص
أ ش أ

أعلنت فصائل المعارضة السورية مقتل 20 جنديا من قوات النظام خلال اشتباكات في أحياء القابون وتشرين وبرزة شرقي دمشق.
وأضافت الفصائل ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن قوات النظام السوري قصفت القابون وبرزة وتشرين بعشرات الصواريخ ، وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في أطراف حي القابون من جهة بساتين حرستا الغربية.
يأتي ذلك في وقت تمكنت فيه قوات النظام من استعادة السيطرة على بلدة صوران بريف حماة الشمالي، فيما قصفت مقاتلات حربية سورية وروسية مدن وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي ما تسبب في قتلى وجرحى ودمار كبير في الممتلكات.

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