قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، أنه من الممكن أن يتم محاكمة الإرهابيين، سفيان العيارى أحد المتورطين فى هجمات مطار بروكسل وصلاح عبد السلام أحد منفذى هجمات باريس، بعد صيف 2017، حيث يمثل صلاح عبد السلام المسجون فى فرنسا بعد هجمات باريس أمام محاكم بلجيكا، لتكون محاكمته فى بروكسل أولا ثم يتم اصدار الحكم من الناحية الفرنسية فيما بعد.

ونقلا عن مصدر قضائى، تشير القناة البلجيكية ذاتها، إلى أن تحديد موعد للمثول أمام المحكمة الجنائية ببروسكل قد يتم بعد صيف 2017، ويعتبر صلاح عبد السلام وسفيان العيارى المعروف أيضا باسم أمين شكرى، المعنيان الوحيدان بهذه المحاكمة وهما يتابعان قضائيا من بين أمور أخرى بتهمة الشروع فى قتل عناصر من الشرطة فى سياق إرهابي.

ومن ناحيتها، رفضت النيابة العامة الفيدرالية الإدلاء بأى تعليق، ولا تزال القضية رهن التحقيق.