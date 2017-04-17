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ناقد رياضي: 3 عقوبات تنتظر الزمالك بعد انسحابه أمام المقاصة.. فيديو
الزمالك

ناقد رياضي: 3 عقوبات تنتظر الزمالك بعد انسحابه أمام المقاصة.. فيديو

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:53 ص
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قال أحمد ناصر حجازي، الناقد الرياضي، إن ما حدث بالأمس في مباراة مصر المقاصة والزمالك، استمرار لسلسلة الأزمات التي تعانيها الكرة المصرية، مشيرا إلى أن هذه المباراة من المباريات المؤجلة واعترض نادي الزمالك على موعدها.

وأضاف “حجازي” خلال مداخلة هاتفية له بقناة “اكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن رئيس نادي الزمالك قال إن اتحاد الكرة أبلغه بأن موعد المباراة هو يوم الثلاثاء وليس الأحد، مشيرا إلى أن رئيس نادي الزمالك يؤكد أن الخطاب الذي أرسله له اتحاد الكرة مزور وتم التلاعب فيه بتاريخ المباراة.

وتابع أن المستشار مرتضى منصور اتهم اتحاد الكرة بالتزوير وسرقة ختم الاتحاد.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أكد أنه سيتم تنفيذ اللائحة، وسيتم خصم نقاط المباراة من نادي الزمالك فضلا عن خصم 3 نقاط أخرى في نهاية المسابقة، وسيتعرض لغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.



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