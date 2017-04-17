استشاري تغذية تحذر من «الفسيخ».. وتكشف عن بديله الأفضلالإثنين، 17 ابريل 2017 09:43 ص
قالت الدكتورة إيمان كامل، استشاري التغذية العلاجية، إن الفسيخ وجبة غير صحية على الإطلاق، مؤكدة أن الرنجة أفضل من الفسيخ.
وأضافت “كامل” خلال لقائها ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن مشكلة الفسيخ تكمن في طريقة التخزين، لأن طريقة التخزين غير السليمة قد تؤدي إلى وجود بكتيريا التي قد تصيب الإنسان بالشلل.
وأكدت ضرورة التأكد من مصدر الفسيخ قبل شرائه، والإكثار من تناول السوائل والشاي بالنعناع بعد تناول الفسيخ بساعة، وتناول الخس والبصل الأخضر.
وأوصت المصابين بأمراض الضغط بعدم تناول الرنجة والفسيخ لأنهم يتسببون في ارتفاع ضغط الدم، ونصحت المصابين بالكلى الابتعاد عن الرنجة لوجود نسبة كبيرة من الأملاح بها.
كما أوصت من يعاني من أمراض الاكتئاب تناول السمك بكثرة.
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