ما الدور التي تتمنى يسرا أن تقدمه في المستقبل؟!

قالت الفنانة المصرية يسرا إنها تنتظر اللحظة التي تقوم فيها بتقمص شخصية مناضلة فلسطينية وذلك مرده لإيمانها بالقضية الفلسطينية.

وأضافت يسران في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” الإماراتية: “أتمنى في المستقبل أن أقدم دورًا لمناضلة فلسطينة وقفت ضد الاحتلال الإسرائيلي لإيماني بالقضية الفلسطينية”.

وتتواجد يسرا حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة مهام عملها كسفيرة للنوايا الحسنة.

وتابعت يسرا: “سعيدة بدوري كسفيرة للنوايا الحسنة؛ لأن هذا المنصب يسمح للفنان بالقيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية ويستطيع خدمة مجتمعه المحلي والمجتمع الدولي”.

وتابعت: “أبذل جهدًا كبيرًا في التوعية بمرض الإيدز وأتمنى أن يختفي هذا المرض من العالم والأمم المتحدة تبذل جهودًا ضخمة في هذا الاتجاه”.