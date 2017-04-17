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ما الدور التي تتمنى يسرا أن تقدمه في المستقبل؟!
يسرا

ما الدور التي تتمنى يسرا أن تقدمه في المستقبل؟!

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:37 ص

قالت الفنانة المصرية يسرا إنها تنتظر اللحظة التي تقوم فيها بتقمص شخصية مناضلة فلسطينية وذلك مرده لإيمانها بالقضية الفلسطينية.

وأضافت يسران في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” الإماراتية: “أتمنى في المستقبل أن أقدم دورًا لمناضلة فلسطينة وقفت ضد الاحتلال الإسرائيلي لإيماني بالقضية الفلسطينية”.

وتتواجد يسرا حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة مهام عملها كسفيرة للنوايا الحسنة.

وتابعت يسرا: “سعيدة بدوري كسفيرة للنوايا الحسنة؛ لأن هذا المنصب يسمح للفنان بالقيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية ويستطيع خدمة مجتمعه المحلي والمجتمع الدولي”.

وتابعت: “أبذل جهدًا كبيرًا في التوعية بمرض الإيدز وأتمنى أن يختفي هذا المرض من العالم والأمم المتحدة تبذل جهودًا ضخمة في هذا الاتجاه”.

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