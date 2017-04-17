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استدعاء وكيل «صحة الأقصر» بسبب تغيب أطباء المستشفى الدولي
محافظ الأقصر

استدعاء وكيل «صحة الأقصر» بسبب تغيب أطباء المستشفى الدولي

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:40 ص
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أمر محافظ الأقصر محمد بدر باستدعاء وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أسامة الدسوقي، بعد منتصف الليل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى مستشفى الأقصر الدولي، بعدما اكتشف المحافظ تكدس المرضى بقسم الطوارئ، وعدم وجود أطباء قسمي الجراحة والنساء والتوليد بالمستشفى.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ على مستشفى الأقصر الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبرفقته رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور حمادة العماري، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة العميد أيمن الشريف، ومستشار المحافظ للشؤون الهندسية المهندس أبو المعارف العماري.
وفور وصول المحافظ للمستشفى، لاحظ تكدس المرضى بقسم الطوارئ، واستمع إلى شكاوى المرضى، وبالاطلاع على دفتر تواجد الأطباء، وبعد انتظار دام ما يقرب من نصف ساعة، تبين عدم تواجد طبيبي النساء والتوليد والجراحة، رغم وجود حالات مرضية في هذين القسمين.
وعلى الفور، استدعى المحافظ وكيل وزارة الصحة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأطباء المقصرين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مرة أخرى.

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