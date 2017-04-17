يخطط أحمد توفيق، لاعب وسط الزمالك، للرحيل فى الصيف المقبل، بعد الانتقادات التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، من مرتضى منصور رئيس النادى، خاصة بعد مباراة إنبى الماضية، التى تعرض فيها للإصابة بكسر فى الأنف.

أحمد توفيق ينتهى عقده مع الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع فى شهر يناير المقبل، لأى نادٍ فى صفقة انتقال حر، إلا أنه سيفضل الرحيل فى الصيف حال موافقة إدارة النادى على الأمر خاصة بعد وصول عروض خارجية إليه.