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حازم عبدالعظيم: مبارك لم يرتكب غلطات «نظام السيسي»
الدكتور حازم عبد العظيم

حازم عبدالعظيم: مبارك لم يرتكب غلطات «نظام السيسي»

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:28 ص

نشر المحلل السياسي الدكتور حازم عبد العظيم، صورة الشاب كريم مدحت الذي توفي والكلابشات في يده ، مشيرا إلى أنها تطارده يوميًا.

وعلق “عبد العظيم” على الصورة قائلًا: “هذا المشهد يطاردني يوميا .. وأتذكر أننا في يوم من الأيام نزلنا الميدان لإسقاط مبارك الذي لم يكن يفعل 1 على عشرة مما يفعله النظام الحالي”؛ حسب تعبيره.

وكان “مدحت” أصيب بسرطان في المخ أثناء وجوده بالسجن، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في أيامه الأخيرة ووضع الكلابشات في يده أثناء تلقي العلاج، ثم بعدها بأيام توفي متأثرًا بمرضه.

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