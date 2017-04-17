قال مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم، إنه سيتم رفع أسعار الخدمات الطبية التي تقدم للمريض بأجر اقتصادي في المنشآت الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية.

المسؤول أكد أن العلاج المجاني الذي يقدم للمرضى، ما زال كما هو بدون أي زيادات تذكر.