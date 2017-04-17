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رفع أسعار «الخدمات الطبية» في منشآت المستشفيات التعليمية
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

رفع أسعار «الخدمات الطبية» في منشآت المستشفيات التعليمية

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:23 ص

قال مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم، إنه سيتم رفع أسعار الخدمات الطبية التي تقدم للمريض بأجر اقتصادي في المنشآت الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية.

المسؤول أكد أن العلاج المجاني الذي يقدم للمرضى، ما زال كما هو بدون أي زيادات تذكر.

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