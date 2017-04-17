أعلن الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن تماثل غالبية شباب الجامعات ضمن معسكر قطار الشباب الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة والمقيمين داخل نزل الشباب الدولى بأسوان إلى الشفاء، عقب تعرضهم صباح اليوم الاثنين إلى تسمم غذائى، وتم نقلهم على أثره إلى مستشفى حميات أسوان لتلقى العلاج.

وقال حنفى، اليوم الاثنين - إن الحصيلة النهائية للمصابين وصلت إلى 55 حالة، تماثل 47 شخصا، فيما تم احتجاز 4 حالات، ووضع 4 حالات أخرى تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء واستقرار حالتهم،مشيرا إلى أن الطلاب، أكدوا تناولهم وجبة غذائية متنوعة تحتوى على دجاج وأرز وطحينة، وزبادى وجبن على مدار اليوم، وأنه تم سحب العينات اللازمة من الطلاب للوقوف على أسباب التسمم، كما سيتم سحب عينات من الأطعمة التى تناولوها.

وكان قد انتقل إلى المستشفى لمتابعة حالة المصابين بالتسمم، اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، والقيادات الأمنية والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة.