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وزير التعليم يحيل واقعة الاعتداء على طالب الإسكندرية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم ‎

وزير التعليم يحيل واقعة الاعتداء على طالب الإسكندرية

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:12 ص
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أحال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واقعة تحرش 3 طلاب بالصف الثالث الابتدائى على زميلهم بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمحافظة الإسكندرية، إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.

وأوصى الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة ومحاسبة المخطئين.

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