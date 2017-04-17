أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين عددا من الموضوعات المحلية على رأسها الاستعدادات للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وكذلك أعياد القيامة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالأنشطة الحكومية وأخيراً ما يتعلق بمقترح بزيادة المقررات التموينية لـ50% خلال شهر رمضان المبارك.

ففي صحيفة “الأهرام” أبرزت تحت عنوان “استعدادات قصوى بالمحافظات في احتفالات أعياد الربيع.. «البابا» يقضى عيد القيامة مع مصابي وأسر شهداء طنطا والإسكندرية”، الاستعداد لاحتفال المصريين بأعياد الربيع اليوم، وتكليف الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعداد لاستقبال الاحتفالات، وتشكيل فرق طوارئ، وإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات، ومتابعة الاستعدادات بالأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة والأماكن السياحية.

وأشارت الصحيفة إلى التنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات، لوضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية خلال الاحتفالات، والتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات، لرفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، وتوفير أدوية الطوارئ والأمصال اللازمة لعلاج أية حالات تسمم غذائي، لافتة إلى حملات الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية على الأسواق، لمنع تسرب السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وطرحها للبيع.

كما تناولت الصحيفة قضاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عيد القيامة مع مصابي وأسر شهداء طنطا والإسكندرية، وزيارة مقر مديرية أمن الإسكندرية، وتقديم التعازي في شهداء الشرطة الذين راحوا ضحية التفجير الانتحاري الذي وقع على مدخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية/الأحد/ الماضي.

ونقلت الصحيفة كلمة البابا خلال قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قائلاً “لا نملك إلا الصلاة والحب.. أهنئكم بهذا العيد رغم المرارة التي شعرنا بها وما زلنا.. نحن المصريون اعتدنا أن يشارك بَعضُنَا بعضا في الأفراح والأحزان، وهذا هو المجتمع المصري الجميل”.

وتابع “نحن نؤمن بأن الله سمح بتلك الأحداث حتى يكون لنا شهداء في السماء، فهم سفراء لنا في السماء.. نحن نصلى من أجل مصر، مصرنا الغالية، مصر أغلى الأوطان”.

ونقلت صحيفة “الأخبار” بعنوان “القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد القيامة”، حيث بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد القيامة.

وتضمن نص البرقية “يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيده على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.. وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد”.

وتابع “أنني أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوي الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب”.

وواصلت صحيفة “الأخبار” نشر القضايا المتعلقة بمكافحة الجماعات الإرهابية، من خلال عنوان “إحباط مخطط تخريبي في ٣ محافظات.. ضبط سيارتين مفخختين و٤ أحزمة ناسفة و١٥٠٠ كيلو متفجرات في مزرعتين بالبحيرة والغربية”، متناولة نجاح قطاع الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية في إحباط مخطط إرهابي لتفجير منشآت في محافظات الإسكندرية ودمياط والقليوبية خلال احتفالات المصريين بعيدي القيامة وشم النسيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارتين مفخختين، وأربعة أحزمة ناسفة، و١٥٠٠ كجم من المتفجرات داخل مزرعتين الأولى في النوبارية بالبحيرة ويملكها أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمطلوب ضبطه والثانية في نطاق مدينة طنطا وأيضا يمتلكها أحد أعضاء الجماعة.

وكشفت “الأخبار” عن‬ مخطط تخريبي أفصح عنه المتهمون المقبوض عليهم منذ أيام عقب حادثي تفجير كنيستي المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجرس بطنطا الأسبوع الماضي، مؤكدة أن اعترافات المتهمين أفادت بأن زعيم الخلية هو الإرهابي الهارب عمرو سعد عباس وقد قام بوضع المخطط التخريبي داخل مزرعة النوبارية.

وسردت الصحيفة تفاصيل المخطط الإرهابي بتفجير منشآت في المحافظات الثلاث عن طريق إرهابيين انتحاريين يرتدون الأحزمة الناسفة بالإضافة إلى اثنين آخرين ليقودا السيارتين المفخختين في تنفيذ عمليات الاقتحام.

أما صحيفة “الجمهورية” فسلطت الضوء على النشاط الحكومي بعنوان “إسماعيل في اجتماعه بوزراء الري والزراعة والآثار.. توفير الموارد المالية لتطهير الترع وإزالة ورد النيل”.

وأشارت الصحيفة إلى لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء في إطار متابعة الخطط والمشروعات التي تعكف الوزارات على تنفيذها، وأنه اطلع خلال اجتماعه بوزيري الري والزراعة على الموقف التنفيذي لمشروع قناطر أسيوط، وجهود استنباط أصناف زراعية جديدة أقل استهلاكاً للمياه.

واستعرض رئيس الوزراء مع وزير الآثار معدلات استكمال تنفيذ وترميم المشروعات والمواقع الأثرية.

بدوره، أكد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطى افتتاح مشروع قناطر أسيوط بحلول نهاية يونيو القادم، مستعرضاً خطوات تنفيذ مشروع “ممشى أهل مصر” والذي يهدف لإنشاء ممشى على النيل بالمحافظات الواقعة.

من جانبه، عرض وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا تقريراً حول خطة الوزارة لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية واستخدام أساليب جديدة لترشيد استهلاك المياه، مؤكداً أنه يتم دراسة تعميم تجربة تسوية الأراضي الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة “الليزر”.

وفي لقاء رئيس الوزراء بوزير الآثار، عرض الوزير تقريراً حول خطة الوزارة لاستكمال تنفيذ وترميم عدد من المشروعات والمواقع الأثرية، وكذا آخر الاكتشافات وأعمال البعثات الأثرية في أنحاء مصر إلى جانب خطة وزارة الآثار لزيادة الموارد المالية.

وبعنوان “إجراءات عاجلة لإنهاء 10 آلاف طلب تقنين 2 مليون فدان”، استعرضت صحيفة “الجمهورية” إعلان المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بدء لجنة استرداد أراضي الدولة إجراءات عاجلة لإنهاء طلبات التقنين التي تلقتها على مدى الشهور الماضية، والتي تجاوزت العشرة آلاف طلب تزيد مساحات الأراضي المسجلة بها على مليوني فدان.

وأشار محلب إلى أنه في بعض الحالات كان من الممكن أن يتسبب الاستعجال في إهدار مليارات على الدولة، لكن يقظة اللجنة وعدم استجابتها لأية محاولات استفزاز كان سبباً في أن ترتفع حصيلة حالة واحدة من عشرات الملايين إلى ما يزيد على ملياري جنيه.

وأعلنت صحيفة “الأهرام” بعنوان “مشروعات جديدة فى 4 موانئ باستثمارات 20 مليار جنيه”، وفقما نقلت عن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن عددا من المشروعات فى قطاع النقل باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار جنيه في موانئ البحر الأحمر ودمياط والإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم قريبا طرح عدد من هذه المشروعات، بينما يبدأ التنفيذ في البعض الآخر عقب توقيع العقود خلال أيام.

وصرح اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بأن المشرِوعات تشمل محطتين لتداول البضائع والحاويات في ميناءي سفاجا ونويبع باستثمارات تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق على مشروع وزارة النقل لإقامة محطة لتداول البضائع والحاويات في ميناء نويبع.

وتابع أن المحطة الجديدة ستكون بمثابة مركز لوجستى عالمي لاستقبال وتخزين المنتجات وإعادة تصديرها إلى دول الخليج عبر ميناء العقبة الأردني وهوما يسهم في دعم حركة التجارة وتبادل السلع .

من جانبه،قال اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إنه سيتم قريبا حسم كل التفاصيل الخاصة بمشروع تداول (الصب غير النظيف) تمهيدا لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن تكلفته تقترب من مليارين ونصف مليار جنيه، وأكد أن المحطة الجديدة ستقضى على التلوث تماما في ميناء الدخيلة.

ونقلت صحيفة “الأخبار” خبراً بعنوان “وزير البترول: إعادة تشغيل خط بوتاجاز القطامية اليوم”، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة من المخزون الاستراتيجي للبوتاجاز.

وأشار إلى أن شركة أنابيب البترول بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتشغيل خط بوتاجاز القطامية عقب الحصول على إذن النيابة بالبدء في الإصلاح من خلال فرق إدارة الصيانة المتخصصة والمتواجدة بالمكان منذ اندلاع الحريق وأنه من المتوقع إعادة تشغيل الخط صباح اليوم على أقصى تقدير.

وبشرت صحيفة “الأهرام” المواطنين بخبر بعنوان “التموين تدرس زيادة المقررات 50% في رمضان والأوقاف توزع حقائب مجانية على الفقراء”، مستعرضة أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كشف أن الوزارة بصدد دراسة زيادة المقررات التموينية للمستفيدين من البطاقات التموينية بنسبة 50% بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الدراسة سيتم عرضها على مجلس الوزراء شاملة التكاليف والأعباء المالية التي ستترتب على ذلك.

وتابعت الصحيفة أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وقعا بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوفير السلع الأساسية لشنط رمضان بسعر التكلفة وتقوم الأوقاف بتوزيعها مجانا على الأسر الأكثر احتياجا بدءا من 20 شعبان المقبل.

ونقلت الصحيفة تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة رصدت أكثر من 40 مليون جنيه في شكل مساعدات وإعانات، كما رصدت الوزارة 26 مليون جنيه قروضا حسنة، وقال إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع التموين لتوفير سلع رمضان يوفر 900 طن سلعا من السكر والأرز والمكرونة ونستهدف وصولها إلى مليون طن كسلع بمساندة المجتمع المدني الخيرى.