بعد الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا، بنسبة 51%، أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان، يملك صلاحيات واسعة للغاية؛ حيث انتقل نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

ووفقاً للتعديلات، أصبح “أردوغان” يملك العديد من الصلاحيات؛ منها:

- البقاء رئيساً للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بالتزامن في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات، لفترتين كحد أقصى.

- يمتلك سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية؛ تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

- يستطيع إلغاء منصب رئيس الوزراء، الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.

- يحق له، التدخل في عمل القضاء، من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.

- فرض حال الطوارئ حصراً، عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة”، وسيملك تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ، على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها؛ وفقاً لإرادة النواب.

- سيحظى بموجب التعديلات الجديد، بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل له إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

- إذا طالت اتهامات ضده أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

- تتيح له الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية.