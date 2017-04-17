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ارتفاع حالات تسمم «بيوت الشباب» بأسوان إلى 56 شخصاً
تسمم عمال

ارتفاع حالات تسمم «بيوت الشباب» بأسوان إلى 56 شخصاً

الإثنين، 17 ابريل 2017 08:44 ص
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وصل عدد المصابين بتسمم في نزل شباب استاد أسوان الرياضي إلى٥٦ شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى الحميات لتلقي العلاج اللازم.

أقر المصابون أنهم تناولوا وجبات مكونة من فراخ بانيه وأرز وكوسة، وهم قادمون من محافظات مختلفة ضمن رحلات الشباب والرياضة في مجموعة مكونة من ٤١٩ فردا، أغلبهم من محافظات الشرقية والمنصورة والدقهلية ودمياط والقليوبية.

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