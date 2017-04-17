وصل عدد المصابين بتسمم في نزل شباب استاد أسوان الرياضي إلى٥٦ شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى الحميات لتلقي العلاج اللازم.

أقر المصابون أنهم تناولوا وجبات مكونة من فراخ بانيه وأرز وكوسة، وهم قادمون من محافظات مختلفة ضمن رحلات الشباب والرياضة في مجموعة مكونة من ٤١٩ فردا، أغلبهم من محافظات الشرقية والمنصورة والدقهلية ودمياط والقليوبية.