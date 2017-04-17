انتهى خبراء المفرقعات من تفكيك كافة الألغام والقنابل، التي عثر عليهم داخل المزرعتين، التابعين لتنظيم الإخوان، قبل تنفيذ مخططات اغتيال والتفجير الشخصيات العامة والكنائس.

وأوضحت التحقيقات، بأن المواد المضبوطة تستخدمها فقط الجيوش النظامية، ونفس المواد المستخدمة في تفجيرات الكنيستين؛ مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

وأشارت التحقيقات، بأن العناصر الإرهابية، يستقدمون المواد من الخارج، ويتم تصنيعها داخل البلاد، عقب تلقى تدريبات على أيدي فريق خبراء متخصصين في التصنيع.

وكشفت وزارة الداخلية عن العثور على مزرعتين بنطاق محافظتي (البحيرة، الإسكندرية) يمتلكهما القياديان بجماعة الإخوان شكري نصر محمد البر، رجب عبده عبده مغربى (مسئولي التنظيم بمحافظة كفر الشيخ) عبارة عن مخابئ سرية تحت الأرض، يتم استخدامهما كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر، بمختلف أنواعها؛ لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته اليوم، إنه تم توجيه القوات اللازمة بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية، ورجال الحماية المدنية، وفرق المفرقعات؛ لاستهداف وتفتيش المزرعتين، عقب استئذان نيابة أمن الدولة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، كميات هائلة من بودرة وعجينة RDX، وعاء حديدي كبير الحجم يستخدم في تكثيف الحمض الخاص بمادة RDX، أعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FN والسلاح الجرينوف المتعدد والطبنجات 9مم بالإضافة لكميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها.

وتم العثور على ألغام أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، قنابل F1 يدوية، كميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم ورلمان البلي، يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة، كميات كبيرة من بوادئ الانفجار، معدة للاستخدام وتحت التجهيز، دوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد، كميات كبيرة تزن نصف طن، من مادة نترات الصوديوم، كمية من مادة TATB شديدة الانفجار، 12 مفجرا حربيا يستخدم في إعداد الأحزمة الناسفة.

كما عثر على عدد كبير من العبوات الناسفة، مختلفة الأحجام، جاهزة للتفجير، وهياكل عبوات متفجرة، بداخلها قطع حديدية صغيرة الحجم، كمية من حمض النيتريك، أقماع نحاسية تستخدم في تكبير وتوجيه الموجة الانفجارية، نظارة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى «محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها»، كمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والآلات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.