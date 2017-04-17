بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التحقيقات مع 13 من العناصر الإرهابية للوقوف على طبيعة نشاطاتهم، وتحركات العناصر الضالعة في اغتيال شخصيات عامة.

ويعكف فريق التحقيق من قطاع الأمن الوطني، على استجواب المتهمين لسرعة ضبط باقي فلول التنظيم والمتهمين الهاربين في تفجيري كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وكانت معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الإخوان بالخارج لقيادات الجماعة الإرهابية داخل البلاد بتشكيل مجموعات لهذه الكيانات بمحافظات (دمياط، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ)؛ لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية ودور العبادة المسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والعمل على تأجيج الفتن الداخلية.

وضمت قائمة المتهمين: “بلال عاطف خالد الزيات (مواليد 1 /9/ 1993 – طالب) إبراهيم محمد الصياد (مواليد 19 /12 /1987 – حاصل على بكالوريوس حاسبات)، أحمد عاشور حلمي الصياد (مواليد 1/1 /2001 –نجار)، علي إبراهيم محمد الصياد (مواليد 14 /1/ 1991 - طالب)، محمد حماد عبدالغني سليم (مواليد 15/ 4/ 1986 –نجار موبيليا)، أحمد زكريا فهمي الشويخي (مواليد 4 /8/ 1999 – دبلوم صنايع ويعمل إستورجي)، حسن حسن خالد الزيات (مواليد 1/ 10/ 1998 - طالب ويعمل نجار موبيليا)، رفعت رفعت محمد العربي أبو غزالة (مواليد 1/ 6/ 1993 - طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة طنطا) وجميعهم يقيمون في قرية البصارطة بمركز دمياط.

وشملت قائمة المتهمين أحمد مصطفى السيد خليل (مواليد 17 /1 /1991 – مهندس - يقيم بدائرة ثان الرمل بالإسكندرية).

كما ضمت: محمد عبدالعاطي الحمادي علي (مواليد 12 /2/ 1988 – عامل بمخزن الشركة المصرية للصناعات الغذائية - يقيم ش 3 التقوى من مسجد عباد الرحمن في الدخيلة بالإسكندرية)، عادل جمعة صالح محمد الجزار (مواليد 6 /8/ 1980– دبلوم صنايع - يقيم 38 ش رضا رشيد القباري بمينا البصل بالإسكندرية)، أحمد محمد إبراهيم السملاوي (مواليد 3/ 11/ 1988– نقاش - يقيم في أرض الخوجة الرمل ثان بالإسكندرية)، محمد مجدي إسماعيل حسن (مواليد 5 /3/ 1975 –نقاش- يقيم في شارع شعوط أبوسليمان ثان الرمل بالإسكندرية).