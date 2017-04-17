قال محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي: إنه تمت إحالة واقعة انهيار عقار منطقة هارون للنيابة العامة لتحديد أسبابها والتعامل القانوني مع أي شبهة مخالفات في الترخيص مع تكليف لجنة هندسية من جامعة أسوان برئاسة الاستشاري الدكتور هاني مدكور بمراجعة الموقف الفني للعقار.

وأضاف المحافظ أنه وجه بسرعة إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار السكني، وقطع خطوط الغاز الطبيعي، واستخدام الأسلوب اليدوي في عملية الإنقاذ للحفاظ على أرواح باقي السكان والتي انتهت بإنقاذ مروة عبد العزيز ونجلتها جودي أحمد يوسف.

يذكر أن انهيارا جزئيا تعرض له عقار مكون من 5 أدوار بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وانتقل اللواء مجدي حجازي إلى موقع الانهيار لإدارة الأزمة يرافقه اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، وجميع القيادات التنفيذية والأمنية مع قوات الحماية المدنية والإنقاذ ومهندسي مجلس المدينة، لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسوان، وأشرفوا على جهود الإنقاذ والتي نجحت في إنقاذ 14 مصابا من سكان العقار، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي بسيارات إسعاف مجهزة.