تمكنت حملة أمنية مكبرة بمديرية أمن دمياط، اليوم الأحد، بضبط العديد من عناصر المرتكبين للعديد من الحوادث الإرهابية.

وتم تحديد وضبط 9 من العناصر الإرهابية في الإطار القانوني، وهم بلال عاطف خالد الزيات، طالب، يقيم البصارطة، وعلاء إبراهيم محمد الصياد، حاصل على بكالوريوس حاسبات، يقيم البصارطة، وأحمد عاشور حلمي الصياد، نجار، مقيم البصارطة، وعلى إبراهيم محمد الصياد، طالب، ومقيم البصارطة ومحمد حماد عبدالغنى سليم، نجار، ويقيم البصارطة، وأحمد زكريا فهمي الشويخى، حاصل على دبلوم صنايع ويعمل إستورجي، ومقيم البصارطة، وحسن حسن خالد الزيات، طالب ويعمل نجار موبيليا، ويقيم البصارطة، ورفعت رفعت محمد العربي أبوغزالة، طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة طنطا، ويقيم البصارطة.

وضبطت قوات الأمن بالمزرعتين ألغام أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، قنابل F1 يدوية، كميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم ورولمان البلى يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة، كميات كبيرة من بوادي الانفجار معدة للاستخدام وتحت التجهيز، دوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد، كميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، كمية من مادة TATB شديدة الانفجار، 12 مفجر حربي يستخدم في إعداد الأحزمة الناسفة.

وتمكنت من ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير وهياكل عبوات متفجرة بداخلها قطع حديدية صغيرة الحجم، كمية من حمض النيتريك، أقماع نحاسية تستخدم في تكبير وتوجيه الموجة الانفجارية، نظارة مزودة بكاميرا وكارت ميموري، محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها كمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والآلات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها، وجار ملاحقة العناصر الهاربة السابق الإعلان عن صورهم وبياناتهم.