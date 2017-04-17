بعد أزمة انسحاب الزمالك.. بيان ناري من «وايت نايتس»

أصدرت مجموعة ألتراس “وايت نايتس” الداعمة لنادي الزمالك، بيانا ناريا، عقب أزمة انسحاب الفريق من مباراة مصر المقاصة، بعد قرار رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، بعدم خوض اللقاء.

وجاء البيان؛ كما يلي:

“إلى الواقفين خلف الأبيض لاخر الزمان، بعدما انهارت القيم وتبددت المبادىء واختفى شرف روح الفانلة البيضاء، بعد ما رأينا من مهازل وتخاذل من مجلس الإدارة.

الزمالك لم يذهب!

هل هذه أول المهازل بإسم الكيان العريق؟

لماذ لم ننسحب بعد فضحية مباراة المقاصة الشهيرة؟

- لماذا لم ننسحب بعد إراقة دماء الأبرياء من جمهور الزمالك على بوابات الدفاع الجوي؟

إذا كنا ننشد الاستقرار لماذا لم يبقى المدرب الذي استعاد هيبتنا ووضع نظام يفرض التزامًا على اللاعبين؟

واذا كنا نريد الدفاع عن حقوق الزمالك المسلوبة لماذا نحرم الجماهير من حضور المباريات داخل مصر وخارجها.؟

ولو كنا نرجو الرفعة للقلعة البيضاء لماذا لانهتم بفرق كرة السلة واليد والطائرة والتي لاطالما ماكانت عنوانًا لتفوقنا وسيطرتنا على القارة الأفريقية؟

ولو كانيت دولتنا أن تترك هذا الشخص يصيح بقوته وسيطرته حين قال “انا وقفت الدوري شهر ورجعته تاني بمزاجي”؟

ماحدث اليوم ماهو إلا وصمة عار لاتمثل إلا منفذيه ولا تمت بصلة لكيان الزمالك الكبير والذي تأسس عام 1906 ولم يجرؤ أحد على استخدامه أو الزج بإسمة في خلافات شخصية إستغلال المتربصين بنا لتشوهيه نادي الزمالك وأن لهذا الكيان عاشقون سيلفظون هذه الكائنات خارج أسوارهم.

الى كل محب ومشجع لهذا الكيان، لانحدثكم اليوم كمجموعة مساندة لنادي الزمالك بل كمجرد مشجعين.

إلى قداما ورموز ولاعبي الزمالك اتحدوا اتحدوا اتحدوا، وعليه نناشد كل المسئولين على الرياضة في مصر بإزالة هذا السرطان الخبيث من الرياضة المصرية حتى لاتتعرقل مسيرة عودة وتمنية الكرة المصرية.

وستقف كل جماهير الزمالك المحبة والعاشقة لناديها، وفي مقدمتهم مجموعة وايت نايتس، ورائكم وندعمكم أمام المرضى والمخربين مما ضمروا نادينا الحبيب، وسوف نساند أي شخص مخلص سيقرر التصدي لهذه المهازل ويدافع عن الزمالك العظيم ياجماهير الزمالك اتحدوا.